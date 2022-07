Feyenoord heeft de selectie maandag versterkt met enkelvoudig Oranje-international Javairo Dilrosun. De aanvaller komt over van Hertha BSC en tekent een contract tot medio 2026 in De Kuip.

Met Dilrosun haalt Feyenoord een vervanger in huis voor Luis Sinisterra. De Colombiaanse vleugelspeler verliet de Rotterdammers vorige week voor een recordbedrag voor Premier League-club Leeds United. Dilrosun gaat bij Feyenoord met rugnummer 11 spelen.

"Ik heb al lang contact met trainer Arne Slot", zegt de 24-jarige Dilrosun op de site van Feyenoord. "Hij wilde me er graag bij hebben, net als technisch directeur Frank Arnesen. Zij gaven me in onze gesprekken een goed gevoel. De club heeft ambitie en dat spreekt me aan."

Dilrosun doorliep een deel van de jeugdopleiding van Ajax, maar koos op jonge leeftijd voor een overstap naar Manchester City. De Amsterdammer brak nooit door bij de Premier League-club en vertrok naar Hertha BSC, waar hij in het seizoen 2018/2019 zijn debuut maakte in het betaald voetbal en een basisplek veroverde.

Javairo Dilrosun maakte in 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar viel al snel geblesseerd uit. Foto: Getty Images

Dilrosun kende weinig memorabel debuut bij Oranje

In november 2018 werd Dilrosun beloond met zijn debuut in het Nederlands elftal. De aanvaller maakte in het Nations League-duel met Duitsland (2-2) na rust zijn opwachting, maar viel twintig minuten later geblesseerd uit. Hij kwam maanden niet in actie en speelde sindsdien niet meer voor het Nederlands elftal.

Ook in het seizoen 2020/2021 miste Dilrosun veel duels door blessureleed, waarna Hertha BSC hem vorig seizoen aan Girondins de Bordeaux verhuurde. In 34 officiële wedstrijden voor de Franse club was de Nederlander goed voor drie doelpunten en acht assists. Zijn contract bij Hertha BSC liep nog door tot medio 2024.

Dilrosun is voor Feyenoord de vierde versterking met het oog op volgend seizoen. De Rotterdammers voegden eerder Danilo (Ajax), Mohamed Taabouni (AZ) en Mats Wieffer (Excelsior) aan de selectie toe. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Sinisterra, Tyrell Malacia, Guus Til, Cyriel Dessers en Bryan Linssen.