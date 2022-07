Adam Maher vervolgt zijn loopbaan in Saoedi-Arabië. De middenvelder verlaat FC Utrecht voor Damac FC, zo meldt de Eredivisionist maandag op zijn website.

Maher stond nog een jaar onder contract bij FC Utrecht, dat een transfersom ontvangt voor de vijfvoudig Oranje-international. Over de hoogte van het bedrag doet de club geen mededelingen.

De 28-jarige Maher speelde drie seizoenen voor FC Utrecht en kwam eerder uit voor AZ, PSV en FC Twente. Het Nederlands talent van het jaar 2012 was toe aan een nieuwe stap in zijn carrière, nadat hij al eerder in het buitenland speelde bij het Turkse Osmanlispor.

Maher tekent een lucratief contract voor drie jaar bij Damac FC, dat uitkomt op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië.

'We wilden hem graag bij onze selectie houden'

FC Utrecht wilde Maher liever niet kwijt, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam. "Wij hebben Adam te kennen gegeven dat we hem vanwege zijn voetballende kwaliteiten graag bij onze selectie wilden houden."

"Maar we hebben ook aangegeven dat we bereid waren mee te werken aan een vertrek in het geval er een passend bod op hem zou worden uitgebracht. Dat laatste gebeurde, en Adam bereikte met Damac FC ook persoonlijk een akkoord."

Maher is al de derde middenvelder die deze zomer FC Utrecht verlaat. Joris van Overeem tekende bij Maccabi Tel Aviv en de transfervrije Simon Gustafson heeft nog geen nieuwe club gevonden.