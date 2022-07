Erik ten Hag zegt dat Cristiano Ronaldo ook komend seizoen voor Manchester United speelt. Volgens de trainer is er niets waar van de geruchten dat de 37-jarige Portugees bij de clubleiding heeft aangegeven dat hij wil vertrekken bij een goed bod.

"Ronaldo is niet te koop. Hij maakt deel uit van onze plannen voor komend seizoen", zei Ten Hag maandag op een persconferentie in Bangkok, waar United dinsdag een oefenwedstrijd speelt tegen Liverpool.

De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar, die tot medio 2023 onder contract staat op Old Trafford, is niet met de selectie afgereisd naar de Thaise hoofdstad en trainde ook nog niet onder Ten Hag in Manchester. De club communiceerde eerder al dat de afwezigheid van Ronaldo het gevolg is van familieomstandigheden. Ten Hag herhaalde dat maandag op de persconferentie.

De oud-trainer van Ajax vertelde verder dat zijn verstandhouding met Ronaldo goed is. "Ik heb met hem gesproken voordat dit alles ging spelen en dat was een heel goed gesprek."

De persconferentie van Erik ten Hag in Bangkok werd drukbezocht. De persconferentie van Erik ten Hag in Bangkok werd drukbezocht. Foto: Getty Images

Ten Hag gaat niet in op vragen over De Jong

Het oefenduel met Liverpool is de eerste wedstrijd van United onder Ten Hag. Tyrell Malacia, die vorige week voor 15 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, kan in Bangkok zijn officieuze debuut maken voor 'The Red Devils'.

Ondertussen worden ook Ajax-verdediger Lisandro Martínez en Frenkie de Jong van FC Barcelona in verband gebracht met een transfer naar United. Ten Hag werd maandag naar De Jong gevraagd, maar daar ging hij niet op in. "Ik praat niet over spelers die onder contract staan bij een andere club".

Manchester United tegen Liverpool begint dinsdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) in het Rajamangala Stadium in Bangkok.