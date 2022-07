Sébastien Haller maakt kans op de titel van Afrikaans Voetballer van het Jaar. De Ivoriaanse spits behoort tot de laatste tien genomineerden voor de ereprijs.

De 28-jarige Haller staat in een rijtje met onder anderen Sadio Mané, die vorig jaar met Senegal de Africa Cup won en zich kwalificeerde voor het WK. Op het mondiale eindtoernooi is hij met Senegal een van de tegenstanders van Oranje in de poulefase.

Haller beleefde het afgelopen seizoen met elf goals in de Champions League en 27 treffers in de Eredivisie een topseizoen. De spits verruilde Ajax onlangs voor Borussia Dortmund, dat 31 miljoen euro voor hem neertelde.

Naast Haller en Mané behoren ook Premier League-spelers Riyad Mahrez (Manchester City), Mohamed Salah en Naby Keïta (beiden Liverpool) en Édouard Mendy (Chelsea) tot de genomineerden.

Karl Toko Ekambi, een van de sterspelers van het Olympique Lyonnais van Peter Bosz, is net als Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) en Kalidou Koulibaly (Napoli) ook genomineerd. Vincent Aboubakar is als speler van het Saoedi-Arabische Al Nassr de enige speler op de lijst die niet in Europa speelt.

Door de coronapandemie en de daarmee samenhangende verschuivingen op de internationale speelkalender werd de prijs de afgelopen twee jaar niet uitgereikt. De winnaar wordt bekendgemaakt op een gala in de Marokkaanse hoofdstad Rabat op 21 juli.