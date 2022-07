Toby Alderweireld is de vijfde zomeraanwinst van Antwerp FC. De club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars heeft een mondeling akkoord bereikt met de verdediger.

De 33-jarige Alderweireld komt over van het Qatarese Al Duhail. Als alle formaliteiten zijn afgerond, tekent hij een contract voor drie seizoenen bij de Belgische club.

"Het administratieve proces zal nog enkele dagen in beslag nemen", meldt Antwerp. "We willen de overgang zo snel mogelijk afronden om de medische test in te kunnen plannen. Daarna hopen we hem op het trainingsveld te kunnen begroeten."

Voor Alderweireld wordt het komend seizoen de eerste keer dat hij op het hoogste niveau in België speelt. Op jonge leeftijd vertrok hij naar Ajax en daarna speelde hij achtereenvolgens voor Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en Al Duhail.

Vijfde zomeraanwinst voor Antwerp

Alderweireld is met 121 interlands voor België opnieuw een aansprekende versterking voor Antwerp, waar Van Bommel deze zomer aan zijn derde klus als hoofdtrainer is begonnen. Eerder werd ook Oranje-international Vincent Janssen aangetrokken.

Naast Janssen kwamen ook Anthony Valencia (Independiente del Valle), Christopher Scott (Bayern München), Visar Shala (Olsa Brakel) en Davino Verhulst (Apollon Smyrnis) deze zomer naar De Bosuil, zoals het stadion van de club heet.

Afgelopen seizoen bereikte Antwerp, dat de oudste club van België is, de play-offs om het kampioenschap. Daarin eindigde Antwerp achter Club Brugge en Anderlecht als derde.