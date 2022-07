Juventus heeft de terugkeer van Paul Pogba maandag bevestigd. De Fransman keert enkele jaren nadat 'De Oude Dame' hem voor ruim 100 miljoen euro verkocht aan Manchester United terug naar Turijn.

Voor Pogba is het al de tweede keer in zijn carrière dat hij gratis de overstap van Manchester naar Juventus maakt. Dat deed hij eerder in 2012, toen hij uitgroeide tot een van de uitblinkers bij Juventus en vier keer op rij de Italiaanse landstitel veroverde met de club.

Door de succesvolle eerste periode bij Juventus speelde Pogba zich opnieuw in de kijker van Manchester United, dat in 2016 zo'n 105 miljoen euro betaalde voor de middenvelder. Op Old Trafford besloot hij zijn aflopende contract niet te verlengen.

Bij Manchester United was Pogba de laatste seizoenen vaak geblesseerd en kreeg hij steeds meer kritiek van de aanhang. Hij viel ook uit in zijn laatste wedstrijd voor United, het met 4-0 verloren duel met rivaal Liverpool in april. In totaal speelde Pogba 233 wedstrijden in het shirt van United.

Pogba tweede zomeraanwinst

De 29-jarige Fransman tekent tot de zomer van 2026 bij Juventus, waar hij zo'n 8 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Bovendien ontvangt hij een tekenbonus van zo'n 2,5 miljoen euro.

Pogba is de tweede grote zomeraanwinst van Juventus. Eerder werd Ángel Di María - eveneens transfervrij - overgenomen van Paris Saint-Germain. De 34-jarige Argentijn tekende enkele dagen geleden een contract voor één seizoen.

Juventus zit niet in de beste fase uit de clubhistorie. Na negen landstitels op rij greep de ploeg uit Turijn de laatste twee seizoenen naast het kampioenschap. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van coach Massimiliano Allegri slechts vierde.