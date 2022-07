Ruud van Nistelrooij beseft dat er nog veel moet gebeuren in de voorbereiding bij PSV, nadat de Eindhovense ploeg zaterdag een oefenwedstrijd tegen 2. Bundesliga-club Arminia Bielefeld met harde cijfers verloor. Mede door defensieve fouten van PSV wonnen de Duitsers in Mariënfeld met 4-0.

"De uitslag is duidelijk en de conclusie is dan dat het niet goed was", aldus Van Nistelrooij tegen VI en ED. De trainer gaf tegen Bielefeld Guus Til en Xavi Simons voor het eerst speeltijd, terwijl de nieuwe aanvoerder Luuk de Jong de band droeg.

Marco van Ginkel mocht starten en hij had een negatieve hoofdrol bij de 0-1. De ervaren middenvelder wilde terugspelen, maar raakte de bal verkeerd waardoor doelman Walter Benítez onreglementair met zijn handen redding moest brengen. De daaropvolgende indirecte vrije trap in het strafschopgebied werd een goal voor Bielefeld. "De manier waarop we het eerste doelpunt weggeven, slaat nergens op", baalde Van Nistelrooij.

De 3-0 was ook al ongelukkig. Een voorzet van Bielefeld werd door Derrick Luckassen in eigen doel geschoten. Van Nistelrooij: "Het ontbreekt nog aan een goede onderlinge afstemming, het is ook een nieuw team. Er waren nog veel misverstanden."

Guus Til maakte zijn officieuze debuut voor PSV. Guus Til maakte zijn officieuze debuut voor PSV. Foto: Getty Images

'Het kwam er nog niet uit'

Van Nistelrooij wijt de nederlaag ook aan vermoeidheid bij PSV, dat niet zo fit oogde als Bielefeld. De Duitse club begint volgende week al aan de competitie, terwijl PSV over drie weken pas de strijd om de Johan Cruijff Schaal wacht tegen Ajax.

"Zij zijn klaar in de voorbereiding, wij hebben vijf spelers die pas de eerste week erop hebben zitten. Zij hebben nu 45 minuten gespeeld. Ze toonden wel bepaalde intenties, maar het kwam er nog niet uit. Ook door de fitheid. We weten nu ook waar we staan."

De oefenwedstrijd tegen Bielefeld was voor PSV de afsluiting van het trainingskamp in Duitsland. De KNVB-bekerhouder speelt de komende weken nog drie oefenwedstrijden: tegen Villarreal (16 juli), FC Eindhoven (19 juli) en Real Betis (23 juli).