PSV heeft zaterdag een oefenduel met 4-0 verloren van Arminia Bielefeld, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Xavi Simons en Guus Til maakten hun officieuze debuut voor de Eindhovenaren.

PSV begon het duel met nieuwe aanvoerder Luuk de Jong in de spits en Til op het middenveld. Toch was het Arminia Bielefeld - dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga - dat veel sterker uit de startblokken kwam. Na twaalf minuten scoorde Fabian Klos uit een indirecte vrije trap en na 33 minuten schoot Janni-Luca Serra raak na balverlies van middenvelder Joey Veerman.

In de rust bracht Ruud van Nistelrooij vijf nieuwe spelers in, onder wie middenvelder Simons, die zijn officieuze debuut maakte voor de Eindhovenaren. Het mocht niet baten, want ook in de tweede helft scoorde Arminia Bielefeld twee keer, via een eigen goal van Derrick Luckassen en een droge knal van Noel Niemann.

Het betekent voor de ploeg van Van Nistelrooij de eerste nederlaag van de voorbereiding. Eerder wonnen de Eindhovenaren met 6-0 van BW Lohne en speelden ze gelijk tegen Cercle Brugge (2-2). Er staan verder nog oefenduels met Villarreal, Real Betis en stadsgenoot FC Eindhoven op het programma.

PSV begint het seizoen op 30 juli met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. In de week daarop hoopt PSV doordeweeks in de derde voorronde de eerste stap te zetten naar de groepsfase van de Champions League.