Ajax heeft zaterdagmiddag met 3-0 gewonnen van het Kroatische NK Lokomotiva. Ook Feyenoord won later op de dag een oefenduel: de Rotterdammers waren met 1-2 te sterk voor de Oostenrijkse landskampioen Red Bull Salzburg.

In de eerste helft was Ajax - met vaste waarden als Daley Blind, Davy Klaassen en Perr Schuurs voor het eerst in de basis - de betere ploeg tegen Lokomotiva, dat afgelopen seizoen vijfde werd in de Kroatisch hoogste divisie. In de zeventiende minuut opende middenvelder Kenneth Taylor de score door na een prima combinatie af te ronden. Vijf minuten voor rust maakte linksback Youri Baas met een fraaie kopbal de 2-0.

Zowel in de rust als gedurende de tweede helft wisselde Ajax-trainer Alfred Schreuder enkele malen. Zo verlieten Blind, Schuurs en Klaassen het veld. Even leek de tweede helft doelpuntloos te eindigen, maar in de 87e minuut bepaalde jeugdspeler Jay Enem de eindstand op 3-0 door van dichtbij binnen te tikken.

Ajax speelde nog zonder aanwinst Steven Bergwijn, die wel toeschouwer was bij het duel op De Toekomst. Ook Mohamed Ihattaren, Steven Berghuis, Dusan Tadic en Lisandro Martínez kwamen niet in actie.

Het was de tweede overwinning van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder wonnen de Amsterdammers van SV Meppen (3-0) en werd verloren van SC Paderborn (2-5). Er staan verder nog oefenduels met AS Eupen, Red Bull Salzburg, Eintracht Frankfurt en Shakhtar Donetsk.

Op zaterdag 30 juli wordt met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld.

Voor gebruikers van de app: tik op deze tweet om de goal te bekijken.

Feyenoord met dank aan nieuweling Taabouni langs Red Bull Salzburg

Ook Feyenoord wist zaterdagmiddag een oefenwedstrijd te winnen. Met nieuwe aanwinst Danilo voor het eerst in de basis kwamen de Rotterdammers al na vijf minuten op achterstand door een doelpunt van Dijon Kameri. Nog voor rust bracht Alireza Jahanbakhsh de stand in evenwicht door een voorzet vanaf de zijkant knap af te werken met zijn linkerbeen.

Na de pauze was Feyenoord de betere ploeg tegen de Oostenrijkse landskampioen. Technicus Mohamed Taabouni, die deze zomer overkwam van AZ, scoorde in de 56e minuut zijn eerste treffer in het shirt van Feyenoord door naar binnen te komen en in de korte hoek af te werken. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 1-2. Acht minuten voor tijd kreeg Feyenoord nog wel een tegenvaller te verwerken, nadat nieuweling Mats Wieffer per brancard het veld moest verlaten.

Feyenoord komt met de overwinning sterk terug van de zware oefennederlaag tegen FC Kopenhagen (0-7). Na die wedstrijd gaf Arne Slot aan "niet geschrokken, wel bezorgd" te zijn over de staat van zijn elftal. De Rotterdammers oefenen verder nog tegen Royale Union Saint-Gilloise, Olympique Lyonnais en NAC Breda.

Eerder op de dag speelde Red Bull Salzburg een oefenwedstrijd tegen het Royal Antwerp van Mark van Bommel. In dat duel kwam het beoogde eerste elftal van de Oostenrijkers in actie. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Belgen, waar Vincent Janssen en Emanuel Emegha in actie kwamen.

