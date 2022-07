Duitsland is het EK in Engeland vrijdag begonnen met een ruime zege op Denemarken. Het elftal van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg overklaste de Deense vrouwen en won met 4-0 in het Brentford Community Stadium.

De verwachting was dat vice-Europees kampioen Denemarken en achtvoudig Europees kampioen Duitsland aan elkaar gewaagd zouden zijn in de kraker in groep B, maar dat bleek niet het geval. Halverwege leidde Duitsland met 1-0 door een doelpunt in de twintigste minuut van uitblinker Lina Magull, maar gezien de kansenverhouding had de voorsprong al veel groter kunnen zijn.

Na rust nam Duitsland wel verder afstand. Via treffers van Lea Schüller (57e minuut), Lena Lattwein (78e minuut) en Alexandra Popp (86e minuut) liep de ploeg uit naar 4-0. Denemarken stelde daar vrijwel niets tegenover en eindigde de wedstrijd met tien spelers. Invaller Kathrine Kühl kreeg in de vijfde minuut van de extra tijd haar tweede gele kaart en dus rood.

Door de ruime zege gaat Duitsland na een speelronde aan kop in groep B, al maakte Spanje eerder op de dag in Milton Keys ook indruk door Finland met 4-1 te verslaan. Dinsdag staat Duitsland tegen Spanje op het programma en de winnaar lijkt al zeker van groepswinst.

Stand groep B 1. Duitsland 1-3 (+4)

2. Spanje 1-3 (+3)

3. Finland 1-0 (-3)

4. Denemarken 1-0 (-4)

Lena Lattwein schiet de 3-0 binnen. Lena Lattwein schiet de 3-0 binnen. Foto: Getty Images

Vijf jaar geleden op het EK in Nederland was Denemarken verantwoordelijk voor de uitschakeling van Duitsland op het EK, maar vrijdagavond in Brentford waren de rollen omgedraaid. Sterker, de ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg was oppermachtig en had met veel ruimere cijfers kunnen winnen.

Duitsland raakte in de beginfase al twee keer het aluminium. In de tiende minuut stuitte een afstandsschot van Flicitas Rauch via de onderkant van de lat het doel uit, waarna Sara Däbritz had moeten scoren in de rebound. De middenvelder schoot ver naast. Drie minuten later was het weer Rauch die op de lat schoot.

Het was wachten op de openingstreffer en na twintig minuten was het raak. Magull onderschepte de bal na geklungel achterin bij Denemarken en knalde kiezelhard raak in de korte hoek (1-0).

Duitsland juicht na de 1-0 van Lina Magul. Duitsland juicht na de 1-0 van Lina Magul. Foto: ANP

Magull geeft assist op 2-0

Er volgden snel meer kansen, maar in de 57e minuut viel de 2-0 pas. Ditmaal was Magull aangever uit een corner en Schüller kopte raak (2-0).

Duitsland, met op een gegeven moment liefst negen speelsters van landskampioen VfL Wolfsburg binnen de lijnen, bleef ook daarna jagen op meer. Een vrije trap in de 78e minuut leek te worden weggewerkt door Denemarken, maar Duitsland pikte op en invaller Lattwein excelleerde.

De invaller nam aan en schoot de bal snoeihard in de korte hoek (3-0). Met Popp kwam er daarna nog een invaller tot scoren (4-0), waardoor het in de slotfase nog pijnlijker werd voor Denemarken. Tot overmaat van ramp kreeg invaller Kühl in de extra tijd haar tweede gele kaart en dus rood.