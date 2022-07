Juventus heeft vrijdag een grote slag geslagen op de transfermarkt. De Italiaanse topclub neemt Ángel Di María over van Paris Saint-Germain en kondigde ook de terugkeer van Paul Pogba.

De 34-jarige Di María tekent een contract voor één seizoen bij Juventus. De Argentijn wordt transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain.

Di María kwam sinds medio 2015 uit voor PSG. In zeven seizoenen speelde de aanvaller 295 officiële wedstrijden voor de Franse kampioen en maakte hij 92 doelpunten. Eerder was hij actief voor Manchester United, Real Madrid, Benfica en Rosario Central.

De afgelopen maanden werd Di María ook in verband gebracht met FC Barcelona. Ondanks zijn verleden bij Real Madrid zag de 122-voudig international geen probleem in een eventuele overstap naar de Catalaanse topclub, maar uiteindelijk koos hij dus voor Juventus.

Di María is de eerste zomerse versterking voor Juventus. Ook Federico Chiesa werd vastgelegd, maar hij werd vanaf eind 2020 al gehuurd van Fiorentina met een verplichte optie tot koop na twee seizoenen.

Pogba meldt zich in Turijn

Hoogstwaarschijnlijk zal Pogba de volgende speler zijn die een contract bij Juventus ondertekent. De 29-jarige Fransman landde vrijdag in Turijn en meldde hij zich bij de recordkampioen van Italië.

"Ik ben terug en ben heel erg blij", zegt Pogba in een filmpje op de Twitter-pagina van Juventus. "Ik kan niet wachten om te beginnen en het shirt van Juventus weer te dragen."

Pogba kwam vanaf de zomer van 2012 al vier seizoenen uit voor Juventus. Vervolgens maakte de middenvelder voor 105 miljoen euro de overstap naar Manchester United, waar hij eerder de jeugdopleiding doorliep.

In Manchester kon Pogba in zes seizoenen nooit echt overtuigen. Afgelopen seizoen kwam hij tot één doelpunt in 27 wedstrijden. De club van trainer Erik ten Hag besloot het aflopende contract van Pogba niet te verlengen, waardoor hij nu transfervrij naar Juventus vertrekt.