De Spaanse vrouwen zijn vrijdag met een ruime overwinning op Finland begonnen aan het EK in Engeland. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda keek in Milton Keynes binnen een minuut tegen een 0-1-achterstand, maar won met 4-1.

Het was Linda Sällström die binnen een minuut raak schoot en zo voor de eerste Finse EK-treffer tekende sinds 2013. Bij rust leidde Spanje al met 2-1 door goals van Irene Paredes (26e minuut) en Aitana Bonmati (41e minuut) en in de 75e minuut was het beslist. Lucía García maakte de 3-1. In de extra tijd werd het ook nog 4-1, via een rake strafschop van Mariona Caldentey.

Door de ruime overwinning gaat Spanje met drie punten aan kop in groep B, maar om 21.00 uur staat in het Brentford Community Stadium in Londen nog de kraker tussen Duitsland en Denemarken op het programma.

De zege is een opsteker voor Spanje, nadat sterspeler Alèxia Putellas kort voor het toernooi afhaakte door een kruisbandblessure. Eind vorige maand raakte topscorer Jennifer Hermoso al geblesseerd en ook zij mist het EK.