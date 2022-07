PSV heeft een akkoord bereikt met Troyes over de huur van de Braziliaan Savio, zo heeft technisch manager John de Jong vrijdag bekendgemaakt. De achttienjarige vleugelspeler moet nog wel medisch worden gekeurd en de werkvergunning is nog niet binnen.

"Wij zien in hem een groot talent", zegt De Jong op de website van PSV. Savio debuteerde op zijn zestiende al op het hoogste niveau in Brazilië. Onlangs stapte hij over van Atlético Mineiro naar Troyes, dat deel uitmaakt van de City Group. Nog voordat hij een minuut gespeeld heeft voor de Franse club, vertrekt hij dus al naar PSV.

PSV verwacht Savio volgende week in Eindhoven en dan kan de huur worden afgerond. Hij krijgt vervolgens ruimte om te wennen.

"Omdat het zijn eerste stap buiten Brazilië is, gunnen we Savio de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe club. We zijn overtuigd van zijn potentieel", aldus De Jong.

'Hopen dat dit begin is van langer verblijf'

Savio wordt de zevende nieuwkomer deze zomer in de selectie van PSV, dat zeer bedrijvig is op de transfermarkt. Hij is na Ki-Jana Hoever van Wolverhampton Wanderers de tweede speler die op huurbasis is vastgelegd. Boy Waterman tekende een seizoen en Walter Benítez, Xavi Simons, Luuk de Jong en Guus Til staan voor meerdere seizoenen onder contract.

Hoewel het bij Savio om een huur van een seizoen gaat, denkt De Jong al aan meer seizoenen. "We hopen dat dit het begin is van een lang verblijf bij PSV."

PSV hoopt voor het eerst in vijf jaar weer kampioen te worden. Het seizoen begint voor de Eindhovenaren op 30 juli officieel met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax.