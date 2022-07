Cristiano Ronaldo reist niet met Manchester United mee naar Thailand, waar de ploeg van trainer Erik ten Hag zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. De Portugese vedette ontbreekt vanwege persoonlijke omstandigheden.

"Ronaldo zal geen deel uitmaken van de selectie, omdat hij extra vrije dagen heeft gekregen om een familieprobleem op te lossen", schrijft Manchester United over de afwezige aanvaller.

Om dezelfde redenen ontbrak de 37-jarige Ronaldo begin deze week bij de eerste trainingen. Zijn afwezigheid is in Engeland voer voor nieuwe geruchten rondom de toekomst van de aanvaller, die zou hebben aangegeven te willen vertrekken bij United.

Volgens Engelse media zou Ronaldo niet tevreden zijn over de kwaliteit van de selectie en wil hij ondanks een contract van een jaar verkassen om elders Champions League-voetbal te spelen. Manchester United is in Engeland recordkampioen, maar eindigde vorig seizoen als zesde. Daardoor speelt de club komend seizoen in de Europa League.

Tyrell Malacia reist wél mee naar Thailand. Foto: Getty Images

Malacia onderdeel van selectie

Tyrell Malacia maakt wél onderdeel uit van de selectie. De Premier League-club maakte de komst van de verdediger, die van Feyenoord komt, eerder deze week bekend. Hij is vooralsnog de enige aankoop van United onder Ten Hag.

Manchester United speelt dinsdag in Bangkok de eerste oefenwedstrijd onder leiding van Ten Hag. 'The Red Devils' nemen het op tegen rivaal Liverpool. Drie dagen later wordt in Australië geoefend tegen Melbourne Victory.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint United op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Dat wordt het eerste officiële duel voor Ten Hag als manager van de Premier League-club.