Steven Bergwijn is opgelucht en blij dat zijn transfer naar Ajax eindelijk is rondgekomen. De aanvaller, die voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro is overgenomen van Tottenham Hotspur, sprak onder anderen met bondscoach Louis van Gaal over de Amsterdamse interesse.

"Ik heb wel wat gesprekken met de trainer (Van Gaal, red.) gehad over Ajax. Uiteindelijk heb ik zelf de beslissing genomen, maar de trainer heeft gezegd dat dit een goede stap zou zijn. Hij was heel blij toen hij hoorde van het nieuws", zegt de 24-jarige Bergwijn vrijdag in een uitgebreid interview met Ajax TV.

Van Gaal liet zich begin juni op een persconferentie al uit over de door De Telegraaf gemelde interesse van Ajax in Bergwijn. De bondscoach van het Nederlands elftal, die de kersverse aanwinst recentelijk "een evenknie van Robin van Persie en Arjen Robben" noemde, zei toen dat Bergwijn van hem zo snel mogelijk naar Ajax mocht met het oog op het WK.

"Dit voelt als een stap vooruit voor mij", vervolgt Bergwijn. "Ajax speelt altijd aantrekkelijk voetbal en doet het goed in de Eredivisie en Champions League. Het is voor mij belangrijk om me op een hoger podium te laten zien.

Bergwijn sprak meerdere keren met Schreuder

Niet alleen Van Gaal speelde een kleine rol in het besluit van Bergwijn om terug te keren bij Ajax, waar hij jarenlang in de jeugdopleiding speelde. De 22-voudig international sprak meerdere keren met Alfred Schreuder, in Amsterdam de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag.

"De gesprekken met Schreuder hebben wel de doorslag gegeven. Hij gaf me het gevoel dat ik hier belangrijk kan zijn", aldus Bergwijn, die bij Oranje al door de Ajax-spelers werd geadviseerd om terug te keren in Amsterdam. "Op vakantie kwam ik Daley (Blind, red.) en Davy (Klaassen, red.) tegen en toen ging het er ook al over."

"De interesse van Ajax heeft zeker anderhalf jaar gespeeld. Op de een of andere manier was het telkens net niet en nu wel. Ik had het niet meer verwacht eigenlijk, maar ik belandde bij Tottenham op een zijspoor en je wil wel spelen natuurlijk."