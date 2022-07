Luis Sinisterra is de opvolger van Dirk Kuijt als duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord. De 23-jarige Colombiaans international tekende donderdag voor vijf jaar bij Leeds United, dat 25 miljoen euro betaalt aan de Rotterdamse club.

Het bedrag kan door bonussen zelfs oplopen tot 30 miljoen euro, maar het is voor Feyenoord nu al een enorme verbetering van het transferrecord. In 2006 betaalde Liverpool 18 miljoen euro voor Kuijt en dat record bleef liefst zestien jaar staan in De Kuip. Rick Karsdorp, die in 2017 voor 16 miljoen euro naar AS Roma vertrok, kwam de afgelopen jaren het dichtst in de buurt.

Hoewel Sinisterra de duurste uitgaande Feyenoord-transfer ooit is, staat hij niet in de top tien van duurste uitgaande Eredivisie-spelers ooit. Frenkie de Jong, die Ajax in 2019 verruilde voor FC Barcelona, staat met 86 miljoen euro bovenaan die lijst.

De duurste PSV-transfer ooit staat op naam van Hirving Lozanp, die datzelfde jaar voor 45 miljoen euro naar Napoli ging.

Duurste uitgaande Feyenoord-transfers 1. Luis Sinisterra naar Leeds United (25 miljoen euro)

2. Dirk Kuijt naar Liverpool (18 miljoen euro)

3. Rick Karsdorp naar AS Roma (16 miljoen euro)

4. Tyrell Malacia naar Manchester United, Terence Kongolo naar AS Monaco, Jordy Clasie naar Southampton (15 miljoen euro)

5. Royston Drenthe naar Real Madrid (14 miljoen euro)

'Ik ben iedereen enorm dankbaar'

Feyenoord maakt flinke winst op Sinisterra, die vier jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Once Caldas uit zijn vaderland Colombia. "Na mijn vertrek uit Colombia voor een avontuur in Europa kon ik mij de afgelopen jaren geen betere plek wensen dan bij Feyenoord", vertelt Sinisterra in een eerste reactie op zijn transfer op de website van Feyenoord.

Na een moeizame start en een zware kruisbandblessure werd Sinisterra steeds belangrijker voor Feyenoord. Afgelopen seizoen had hij met 23 goals en 14 assists in 43 duels een groot aandeel in onder meer het bereiken van de Conference League-finale. Feyenoord eindigde in de Eredivisie als derde.

"Van de mensen met wie ik dagelijks op en rond het veld heb gestaan tot de leiding van de club: van iedereen heb ik de hulp en het vertrouwen gekregen. Dat had ik nodig om sterker terug te keren na mijn blessure én me te ontwikkelen tot de voetballer die ik nu ben. Daar ben ik iedereen enorm dankbaar voor."