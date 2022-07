Fortuna Sittard heeft donderdag twee spelers op huurbasis vastgelegd. De Kroatische keeper Ivor Pandur komt over van Hellas Verona en ook de Griekse middenvelder Vasilios Sourlis van Olympiacos maakt de overstap naar de Limburgse Eredivisie-club.

In beide huurovereenkomsten is een optie tot koop bedongen, zo meldt Fortuna. De 22-jarige Pandur keepte afgelopen seizoen zeven wedstrijden voor Hellas Verona in de Serie A en is viervoudig international voor Jong Kroatië.

Pandur moet bij Fortuna de concurrentie aangaan met Yanick van Osch, die al twee seizoenen eerste doelman is in Sittard.

De negentienjarige Sourlis speelde bij Olympiacos voornamelijk in het tweede elftal en mocht vier keer invallen in de hoofdmacht van de Griekse topclub. Bij Jong Griekenland is hij wel al langere tijd basisspeler.

Fortuna is deze zomer bedrijvig op de transfermarkt, met het vastleggen van de Turkse topspits Burak Yilmaz als uitschieter.

De ploeg van trainer Sjors Ultee ontsnapte afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie, mede door twaalf doelpunten van Zian Flemming. De aanvallende middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Championship-club Millwall FC.