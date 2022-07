Loïs Openda zet zijn carrière voort bij de Franse club RC Lens. De Belgische international wordt overgenomen van Club Brugge, dat hem de afgelopen twee seizoenen aan Vitesse verhuurde.

In Arnhem was Openda in 66 duels in de Eredivisie goed voor 28 doelpunten. Vorig seizoen eindigde hij met achttien treffers als tweede op de topscorerslijst, achter Ajax-spits Sébastien Haller.

De 22-jarige Openda tekent bij Lens, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Franse Ligue 1, een contract voor vijf seizoenen. De transfer levert Club Brugge naar verluidt zo'n 10 miljoen euro op.

"Loïs is een speler met veel potentie, die door veel Europese clubs werd begeerd", zegt sportief directeur Florent Ghisolfi van Lens. "Voor ons is het een grote slag om de speler te halen die tweede werd op de Nederlandse topscorerslijst."

Twee maanden geleden maakte Openda in de Nations League-wedstrijd tegen Polen zijn debuut voor de nationale ploeg van België. Slechts acht minuten na te zijn ingevallen maakte de spits al zijn eerste doelpunt.