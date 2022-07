Ajax heeft de transfer van Steven Bergwijn vrijdag afgerond. De 24-jarige aanvaller komt voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en tekent een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

Bergwijn bereikte weken geleden al een persoonlijk akkoord met de Amsterdammers en onderging woensdag de medische keuring. Ajax probeerde de vleugelaanvaller in januari al los te weken, maar toen konden de clubs het niet eens worden over de transfersom.

Nooit eerder gaf een Eredivisie-club zo veel geld uit voor een speler. Bergwijn treedt in de voetsporen van spits Sébastien Haller, die in januari 2021 voor 22,5 miljoen euro door Ajax werd overgenomen van West Ham United. De Ivoriaanse spits werd deze week voor 31 miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund.

"Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken", reageert trainer Alfred Schreuder op de komst van Bergwijn. "Hij is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht."

Bergwijn is de eerste aankoop van Ajax in deze transferperiode. De landskampioen staat naar verluidt ook op het punt om linksback Owen Wijndal over te nemen van AZ. Daarnaast wordt spits Brian Brobbey al langere tijd in verband gebracht met een definitieve overstap naar Amsterdam.

Steven Bergwijn speelde tussen 2014 en 2020 voor concurrent PSV. Steven Bergwijn speelde tussen 2014 en 2020 voor concurrent PSV. Foto: Getty Images

Bergwijn bij Ajax herenigd met Ihattaren

Met zijn transfer naar Ajax keert Bergwijn terug naar de club waarbij hij een groot deel van de jeugdopleiding doorliep. De geboren Amsterdammer vertrok op jonge leeftijd naar PSV en beleefde daar zijn definitieve doorbraak. Bergwijn speelde tussen 2015 en 2020 voor de Eindhovenaren, waarmee hij onder meer drie keer landskampioen werd.

Na 149 officiële duels voor PSV, waarin hij 31 keer scoorde en 41 assists leverde, werd Bergwijn in januari 2020 door toenmalig manager José Mourinho naar Tottenham gehaald. De 'Spurs' betaalden zo'n 30 miljoen euro voor de aanvaller.

In Londen kwam Bergwijn nauwelijks uit de verf, op een paar hoogtepunten na. Zo kwam de 22-voudig Oranje-international bij zijn debuut tegen Manchester City direct tot scoren. Een vaste basisplek bleef uit - ook na het ontslag van Mourinho - waardoor hij voor de juiste prijs mocht vertrekken.

Bij Ajax wordt Bergwijn herenigd met Mohamed Ihattaren, zijn voormalige ploeggenoot bij concurrent PSV. De aanvallende middenvelder wordt voor de rest van dit kalenderjaar door Ajax gehuurd van Juventus, met optie tot koop.