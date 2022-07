De KNVB heeft Tom Beugelsdijk woensdag voor drie wedstrijden (vijf duels, waarvan twee voorwaardelijk) geschorst. De verdediger, die de afgelopen seizoenen voor Sparta Rotterdam speelde, heeft online gegokt op wedstrijden uit competities waarin zijn eigen club(s) uitkwamen.

De schorsing is opgelegd na onderzoek door de onderzoekscommissie integriteit van de KNVB, in opdracht van de aanklager betaald voetbal. Beugelsdijk heeft het voorstel geaccepteerd.

In het onderzoek kwam naar voren dat de 31-jarige Hagenaar, die door de KNVB-commissie is gehoord, niet zelf in de wedstrijden speelde waarop hij inzette en zich dus niet schuldig heeft gemaakt aan matchfixing. Hij sloot weddenschappen af tussen 2013 en 2021.

Zo gokte Beugelsdijk op wedstrijden uit de Eredivisie en TOTO KNVB-beker. Hij zette één keer in op een wedstrijd van zijn eigen club (FC Groningen-ADO Den Haag in maart 2019), maar toen behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie van ADO.

Gokken op wedstrijden waarin je zelf speelt, is volgens de regels in het betaald voetbal verboden en strafbaar. De regelgeving moet voorkomen dat de integriteit van het voetbal in het gedrang komt.

Beugelsdijk werd al vrijgesproken van matchfixing

Het Openbaar Ministerie maakte in april al bekend Beugelsdijk niet te vervolgen voor matchfixing. Hij zou op 16 januari van vorig jaar in de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (3-5) bewust een gele kaart hebben gepakt, maar daarvoor ontbrak volgens het OM bewijs.

Het is nog niet duidelijk of Beugelsdijk ook in het nieuwe seizoen voor Sparta uitkomt. Het contract van de verdediger op Het Kasteel is ten einde, maar wordt mogelijk alsnog verlengd. In afwachting van de uitkomst traint hij wel mee.

Als Beugelsdijk bij Sparta blijft, dan mist hij door zijn schorsing de eerste competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen (uit), AZ (thuis) en Ajax (thuis). Op 27 augustus, wanneer Sparta op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles, kan hij weer meedoen.