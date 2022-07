Vitesse heeft Dominik Oroz noodgedwongen aan Sturm Graz verhuurd. De verdediger moet vanwege dienstplichtregels in Oostenrijk verblijven, waardoor het onduidelijk is wanneer hij terug kan keren in Arnhem.

"Er komt nu een einde aan een slepende en vervelende situatie. We hebben meermaals geprobeerd om Dominik terug te halen naar Nederland, maar dat is helaas niet gelukt", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse woensdag.

De 21-jarige Oroz speelt sinds januari 2021 voor Vitesse en kwam vorig seizoen tot 35 officiële wedstrijden, maar moest de laatste duels al aan zich voorbij laten gaan vanwege de dienstplicht. Die geldt in Oostenrijk voor mannen tussen de 17 en 51 jaar.

Ondertussen zit Oroz nog steeds in zijn geboorteland. "Als club hebben wij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat is uiteraard frustrerend, ook met het oog op de bezetting in de achterhoede", aldus Schmedes.

De vraag is of Oroz in de toekomst nog in actie zal komen voor Vitesse. De Arnhemmers hebben zijn contract weliswaar verlengd tot medio 2024 (met de optie op nog een seizoen), maar in de huurovereenkomst met Sturm Graz is een koopoptie opgenomen.

Als die in januari niet wordt geactiveerd, kan de Eredivisie-subtopper Oroz terughalen. "Met de wetenschap dat we dit kalenderjaar niet meer op Dominik hoefden te rekenen, is dit de verstandigste uitkomst."