NEC heeft zich woensdag versterkt met Andri Baldursson. De negenvoudig international van IJsland wordt gehuurd van Bologna, waarbij de Eredivisionist uit Nijmegen een optie tot koop heeft bedongen.

De twintigjarige middenvelder werd vorig seizoen door Bologna aan FC Kopenhagen verhuurd. Met de Deense topclub kwam hij onder meer een paar keer in de Conference League uit. Hij debuteerde op achttienjarige leeftijd als international en droeg tot dusver negen keer het shirt van IJsland.

"Hij is een controlerende middenvelder die de balans moet bewaken", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van NEC over Baldursson. "Een technisch en tactisch geschoolde speler, die ook zonder bal hard werkt. Vorig jaar hadden we hem al op de korrel, maar door de nacompetitie waren we toen net te laat."

Baldursson is de vierde nieuweling in de selectie van NEC. De Nijmegenaren verwelkomden eerder verdediger Joris Kramer, spelmaker Oussama Tannane en spits Pedro Marques.

NEC promoveerde een jaar geleden naar de Eredivisie en heeft een goed seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Rogier Meijer mocht zelfs even hopen op deelname aan de strijd om Europees voetbal en eindigde als elfde.