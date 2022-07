Sc Heerenveen heeft de selectie woensdag versterkt met Alex Timossi Andersson. De aanvaller komt over van Bayern München. NEC versterkt zich met Andri Baldursson. De negenvoudig international van IJsland wordt gehuurd van Bologna, waarbij de Eredivisionist uit Nijmegen een optie tot koop heeft bedongen.

De 21-jarige Timossi Andersson tekent bij Heerenveen een contract tot medio 2026. De Zweed maakte in 2017 zijn profdebuut bij Helsingborg en werd in de zomer van 2018 overgenomen door Bayern München.

Ondanks zijn potentie kwam Timossi niet in aanmerking voor de hoofdmacht van Bayern München, dat hem al verhuurde aan Helsingborg en het Oostenrijkse SK Austria Klagenfurt. Hij neemt nu definitief afscheid van Bayern.

"Alex is een snelle speler en heeft veel diepgang, zowel met als zonder de bal", zegt technisch manager Ferry de Haan. "Daarbij weet hij ook goed het overzicht te behouden voor zijn medespelers voor de goal."

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ruim honderd wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Het is dan ook een speler waar in onze ogen nog veel rek in zit. We zijn dan ook blij dat we hem voor langere tijd hebben kunnen vastleggen."

NEC strikt international van IJsland

NEC-aanwinst Baldursson, een twintigjarige middenvelder, werd vorig seizoen door Bologna aan FC Kopenhagen verhuurd. Met de Deense topclub kwam hij onder meer een paar keer in de Conference League uit. Hij debuteerde op achttienjarige leeftijd als international.

"Hij is een controlerende middenvelder die de balans moet bewaken", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van NEC over Baldursson. "Een technisch en tactisch geschoolde speler, die ook zonder bal hard werkt. Vorig jaar hadden we hem al op de korrel, maar door de nacompetitie waren we toen net te laat."

Baldursson is de vierde nieuweling in de selectie van NEC. De Nijmegenaren verwelkomden eerder verdediger Joris Kramer, spelmaker Oussama Tannane en spits Pedro Marques.

NEC promoveerde een jaar geleden naar de Eredivisie en heeft een goed seizoen achter de rug. De ploeg van trainer Rogier Meijer mocht zelfs even hopen op deelname aan de strijd om Europees voetbal en eindigde als elfde.

Heylen keert na twee jaar terug in Emmen

Centrale verdediger Heylen speelde in het voortijdig beëindigde seizoen 2019/2020 al voor FC Emmen. De 28-jarige Belg verkaste naar Sparta Rotterdam, waarbij hij zijn basisplaats vorig seizoen kwijtraakte.

Heylen kijkt uit naar zijn tweede periode bij promovendus Emmen. "De spelersgroep is natuurlijk grotendeels anders, maar er heerst nog steeds een familiegevoel en ik heb altijd goed contact gehouden met Dick Lukkien", zegt hij.

"Ik ben de club de afgelopen seizoenen natuurlijk blijven volgen en vond het prachtig dat het kampioenschap werd behaald. Nu gaan we weer voor een mooi seizoen in de Eredivisie."

Net als bij NEC staat het aantal zomeraanwinsten in Emmen op vier. Eerder werden middenvelder Maikel Kieftenbeld en aanvallers Fernando Pacheco en Gonzalo Sánchez vastgelegd.