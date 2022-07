Wout Weghorst speelt het komende seizoen op huurbasis voor Besiktas. De Oranje-international maakt met zijn tijdelijke overstap gebruik van een afspraak die hij met het gedegradeerde Burnley had gemaakt.

De 29-jarige Weghorst had eerder al uitgesproken dat hij in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar op het hoogste niveau actief wil blijven. De spits speelde sinds januari voor Burnley, maar slaagde er niet in om de club in de Premier League te houden.

Dankzij afspraken die Weghorst bij de contractonderhandelingen had gemaakt, is een overstap naar Besiktas mogelijk. Bij de Turkse club treft hij de trainer Valérien Ismaël. De Fransman werkte eerder bij VfL Wolfsburg, de voormalige werkgever van Weghorst.

Bij Wolfsburg maakte de spits 59 doelpunten in 118 competitiewedstrijden, waarna hij een transfer naar Burnley verdiende. Bij de Premier League-club heeft hij nog een contract tot medio 2025. In Nederland speelde Weghorst voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

Wout Weghorst hoopt bij Besiktas zijn plek in Oranje veilig te stellen. Foto: Getty Images

Weghorst gaat 2,8 miljoen euro verdienen

In Turkije hoopt Weghorst speelminuten te maken en een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal veilig te stellen. Louis van Gaal gaf eerder aan dat hij het belangrijk vindt dat de spelers uit zijn selectie op het hoogste niveau actief zijn.

Naast het sportieve aspect is de huurtransfer ook op financieel gebied niet ongunstig voor Weghorst. Besiktas meldt dat hij een nettosalaris van 2,8 miljoen euro per jaar krijgt en daarbovenop nog een bonus van 200.000 euro kan verdienen.

Besiktas heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en eindigde als zesde in de Süper Lig. Daardoor moet de landskampioen van 2021, die vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League nog tegen Ajax speelde, het komend seizoen zonder Europees voetbal doen.