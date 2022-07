Tyrell Malacia is trots op zijn transfer naar Manchester United. De 22-jarige Oranje-international is Feyenoord dankbaar voor zijn ontwikkeling en wil de stijgende lijn de komende jaren doorzetten op Old Trafford.

"Het geeft een prachtig gevoel om voor Manchester United te gaan spelen", aldus Malacia in een eerste reactie op de website van de Engels recordkampioen. De linksback is de eerste aankoop van trainer Erik ten Hag. "Dit is een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe competitie, nieuwe teamgenoten en een fantastische nieuwe trainer."

Malacia, die voor vier jaar getekend heeft bij Manchester United, kent voormalig Ajax-trainer Ten Hag uiteraard als tegenstander van Feyenoord in de Eredivisie. "Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn en wat hij verlangt van een speler."

John Murtough, technisch directeur van Manchester United, noemt de vijfvoudig international een "jonge en dynamische speler met opvallend veel ervaring voor een 22-jarige". Malacia benadrukt op zijn beurt dat hij nog vol in ontwikkeling is. "Ik beloof de fans dat ik altijd alles zal geven op het veld als ik het shirt van United draag."

Tyrell Malacia op het trainingscentrum van Manchester United. Foto: Getty Images

'Ik ga door de voordeur weg'

Malacia stond nog tot medio 2024 onder contract bij Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in het seizoen 2017/2018 debuteerde in de hoofdmacht. Naar verluidt betaalt United 15 miljoen euro voor Malacia. Het doet hem goed dat de Rotterdamse club een flink transferbedrag ontvangt na mooie jaren in De Kuip.

"Het is heel raar om afscheid te nemen van de club waar ik al sinds mijn achtste rondloop, waar ik me heb ontwikkeld van jongen naar man. Maar ik ga hier door de voordeur weg, met veel trots en mooie herinneringen."

Malacia is al de vierde basisspeler van Feyenoord uit de Conference League-finale tegen AS Roma die vertrekt uit De Kuip. Eerder namen huurlingen Cyriel Dessers, Guus Til en Reiss Nelson afscheid.