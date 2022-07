Manchester United heeft dinsdag de komst van Tyrell Malacia bevestigd. De Oranje-international verlaat Feyenoord en tekent een contract tot medio 2026 op Old Trafford.

Zowel United als Feyenoord doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom voor Malacia, die nog tot 2024 onder contract stond in De Kuip. Naar verluidt betalen 'The Red Devils' 15 miljoen euro. Daarmee is de vleugelverdediger de op twee na duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord.

Alleen voor Dirk Kuijt (18 miljoen euro in 2006 door Liverpool) en Rick Karsdorp (16 miljoen euro in 2017 door AS Roma) kreeg de Rotterdamse club een hogere transfersom.

"Het geeft een prachtig gevoel om voor Manchester United te gaan spelen", aldus de 22-jarige Malacia in een eerste reactie op zijn transfer. De linksback is de eerste aankoop van trainer Erik ten Hag. "Dit is een nieuw hoofdstuk", vervolgt Malacia. "Een nieuwe competitie, nieuwe teamgenoten en een fantastische nieuwe trainer."

Tyrell Malacia met trainer Erik ten Hag. Tyrell Malacia met trainer Erik ten Hag. Foto: Getty Images

Transfer komt niet als verrassing

De transfer van Malacia komt niet als een verrassing. De afgelopen dagen meldden diverse media al dat de Rotterdammer nagenoeg rond was met United, nadat hij eerder had onderhandeld met Olympique Lyonnais.

Malacia stond nog tot medio 2024 onder contract bij Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in het seizoen 2017/2018 debuteerde in de hoofdmacht. Hij speelde 136 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij vier keer scoorde en tien assists gaf. In 2018 won hij de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord.

Afgelopen seizoen groeide Malacia uit tot een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal. Ook haalde hij met zijn club de finale van de Conference League.

Tyrell Malacia zet zijn handtekening onder zijn contract bij Manchester United. Tyrell Malacia zet zijn handtekening onder zijn contract bij Manchester United. Foto: Getty Images

'Ik ga weg door de voordeur'

Feyenoord wenst Malacia in een bericht op de website "alle succes toe in Manchester". "Ik ga hier door de voordeur weg met veel trots en mooie herinneringen", zegt Malacia op zijn beurt in een dankwoord.

De vijfvoudig Oranje-international is al de vierde basisspeler uit de Conference League-finale tegen AS Roma die vertrekt uit De Kuip. Eerder namen huurlingen Cyriel Dessers, Guus Til en Reiss Nelson afscheid. Bryan Linssen, invaller in Tirana, werd door Feyenoord verkocht aan Urawa Red Diamonds in Japan.

De kans is groot dat Luis Sinisterra de volgende speler wordt die weggaat. De 23-jarige Colombiaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Leeds United, dat meer dan 20 miljoen euro voor hem wil betalen.