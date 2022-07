Rick de Rooij is ook in de komende seizoenen de trainer van de vrouwenploeg van PSV. De 42-jarige coach heeft zijn aflopende contract in Eindhoven dinsdag met drie jaar verlengd.

De Rooij begon eind 2020 als interim-trainer aan zijn klus bij PSV, de club waar hij eerder in de jeugd werkte. Enkele weken later werd hij definitief vastgelegd en nu is het dus de bedoeling dat hij minimaal tot de zomer van 2025 aanblijft.

"We willen kampioen worden en dichter bij de top zestien van Europa komen. Mijn ambities stroken met de plannen en doelen van de club", aldus De Rooij op de site van PSV. Om zijn ambities waar te maken, mocht hij de begeleidingsstaf versterken.

Zo is voormalig Fortuna Sittard-trainer Ben van Dael zijn nieuwe assistent. Ook kan De Rooij bij PSV vanaf nu ook beschikken over een teamontwikkelaar (Ronnie Couwenberg) en een sportpsycholoog (Bregje den Ambtman).

PSV Vrouwen wacht nog op het eerste landskampioenschap. De ploeg van De Rooij eindigde afgelopen seizoen als derde achter FC Twente en Ajax. Twente pakte de titel voor de tweede keer op rij en voor de achtste keer in totaal.

In de bekerfinale ging PSV met 2-1 onderuit tegen Ajax. Een seizoen eerder legde de ploeg uit Eindhoven wél beslag op die prijs. Europees speelde PSV nog geen rol van betekenis.