Paris Saint-Germain heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mauricio Pochettino officieel beëindigd, meldt de kampioen van Frankrijk dinsdag.

Onder Pochettino strandden de Parijzenaars afgelopen seizoen al in de achtste finale van de Champions League. Real Madrid bleek nipt te sterk in een spektakelstuk. Wel veroverde Paris Saint-Germain de landstitel, maar het grote doel van de eigenaars is juist succes in de Champions League.

Het nieuws over het ontslag van Pochettino komt niet als een verrassing: Franse media meldden weken geleden al dat de Argentijn zou moeten wijken. Christophe Galtier is de beoogde opvolger van de vijftigjarige Pochettino.

Pochettino nam begin 2021 de taken over van de ontslagen Thomas Tuchel. In zijn eerste halve seizoen moest de Argentijn de Franse titel laten aan Lille, terwijl in de Champions League het doek in de halve finales viel tegen Manchester City. Pochettino kwam tussen 2001 en 2003 als speler uit voor Paris Saint-Germain.

Het PSG van Mauricio Pochettino veroverde vorig seizoen vijftien punten meer dan nummer twee Olympique Marseille. Foto: Getty Images

Komst Galtier is een trendbreuk bij PSG

De waarschijnlijke aanstelling van Galtier is een trendbreuk, aangezien de Franse topclub recent vaak in zee is gegaan met grote namen als Carlo Ancelotti, Tuchel, Unai Emery en Pochettino.

De 55-jarige Galtier maakte vooral naam door Lille in 2021 naar het Franse kampioenschap te loodsen. Afgelopen seizoen stond de oefenmeester voor de spelersgroep van OGC Nice, dat vijfde werd.

PSG sloeg eind mei een grote slag met het langer vastleggen van Kylian Mbappé. De sterspeler leek lang op weg naar Real Madrid, maar verlengde zijn aflopende verbintenis in Parijs met drie jaar. Het nieuws werd bekendgemaakt nadat PSG voor de tiende keer in de geschiedenis kampioen van Frankrijk was geworden. Lionel Messi en Neymar zijn ook nog actief in de Franse hoofdstad.