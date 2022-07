PSV-aanvaller Ritsu Doan vertrekt naar SC Freiburg. De 24-jarige Japanner levert de Eindhovenaren een flink bedrag op en tekent een meerjarig contract bij de club die afgelopen seizoen zesde werd in de Bundesliga.

Zowel PSV als Freiburg meldt niets over de transfersom, maar binnen- en buitenlandse media spreken over een bedrag van 8 tot 8,5 miljoen euro. Daarmee maakt PSV een kleine winst op Doan.

De 26-voudig international van Japan kwam drie jaar geleden namelijk voor 7,5 miljoen euro over van FC Groningen. In dienst van PSV kon hij nooit helemaal overtuigen. In het seizoen 2020/2021 werd Doan verhuurd aan Arminia Bielefeld.

Afgelopen seizoen kwam Doan in alle competities tot 39 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde en drie keer een assist gaf. Hij was als PSV-speler goed voor in totaal 64 duels, dertien goals en zes assists.

Doan is de negende speler die deze zomer vertrekt bij PSV. Eerder verlieten Yvon Mvogo, Michal Sadílek, Mathias Kjølø, Ryan Thomas, Mario Götze, Bruma, Eran Zahavi en Maxi Romero de 24-voudig landskampioen.

Daar staat de komst van een flink aantal spelers tegenover. Trainer Ruud van Nistelrooij kan komend seizoen beschikken over onder anderen Walter Benítez, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Guus Til en Luuk de Jong.