Ajax heeft maandagavond het contract van aanvaller Naci Ünüvar met drie jaar verlengd. Het talent uit de jeugdopleiding ligt nu tot medio 2026 vast in Amsterdam.

De negentienjarige Ünüvar staat bekend als een van de grootste talenten uit de opleiding. De Nederlander maakt vanaf komend seizoen deel uit van de A-selectie en krijgt van trainer Alfred Schreuder de kans om zich te bewijzen.

Tot dusver staat Ünüvar op drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht, allemaal duels in het KNVB-bekertoernooi. De jeugdinternational maakte in het seizoen 2019/2020 in het bekerduel met Spakenburg (7-0) zijn eerste doelpunt in het eerste van Ajax.

Ünüvar speelde vorig seizoen zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In 33 duels was hij goed voor zestien doelpunten en twaalf assists.

"Mijn doel is om bij Ajax te slagen. Dat is nooit veranderd. Nu kan ik de laatste stappen gaan zetten", aldus Ünüvar. "In de voorbereiding moet ik het laten zien en de kansen die er zijn met beide handen aangrijpen."

De vraag is of Ünüvar komend seizoen veel speeltijd gaat krijgen, want de aanvallende posities bij Ajax zijn vooralsnog sterk bezet. De Amsterdammers zijn bovendien volgens De Telegraaf met Tottenham Hotspur akkoord over een transfer van Steven Bergwijn naar de Johan Cruijff ArenA.