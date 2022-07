FC Kopenhagen is ontstemd doordat Feyenoord afgelopen zaterdag met een te zwak elftal zou hebben gespeeld tijdens het oefenduel tussen beide clubs. De Denen vinden dat de Rotterdammers zich niet aan de afspraken hebben gehouden en beraden zich op stappen, melden ze maandag in een verklaring.

Kopenhagen trad in de sterkst mogelijke opstelling aan en won met maar liefst 0-7 van Feyenoord, dat met enkele jeugdspelers in de basis begon.

Technisch directeur Peter Christiansen is duidelijk op de website van de Deense recordkampioen. "Er zijn enkele verplichtingen niet nagekomen uit de wedstrijdovereenkomst die we met Feyenoord hebben gesloten. We hebben niet de wedstrijd gezien die we hadden afgesproken."

Het is onduidelijk of hiermee juridische stappen bedoeld worden. "We gaan Feyenoord aan de afspraak houden die we gemaakt hebben. Op de gevolgen hiervan kunnen we op dit moment niet in detail ingaan."

Voor Feyenoord was het de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, terwijl Kopenhagen al oefende tegen Silkeborg IF. De club van de Nederlander Kevin Diks en oud-Ajacied Viktor Fischer begint op 17 juli met een thuiswedstrijd tegen AC Horsens aan de competitie.