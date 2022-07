FC Twente heeft Michel Vlap maandag definitief vastgelegd. De aanvallende middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis voor de tukkers speelde, tekent in Enschede een contract voor drie jaar met de optie op nog een seizoen.

"Iedereen heeft afgelopen seizoen gezien dat ik met veel plezier bij FC Twente heb gespeeld. Het is een prachtclub om voor te voetballen", zegt de 25-jarige Vlap. "Ik voel me gewaardeerd bij FC Twente en ik was ook blij dat ze mij definitief wilden overnemen."

FC Twente doet geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt betaalt de club uit Enschede 2 miljoen euro aan Anderlecht. De 25-jarige Vlap stond nog tot medio 2024 onder contract bij de Belgische topclub.

FC Twente is de tweede Eredivisie-club in de loopbaan van Vlap. De Fries speelde tussen 2016 en 2019 voor sc Heerenveen, dat hem verkocht aan Anderlecht. Hij beleefde een aardig eerste seizoen, maar raakte daarna uit beeld en werd voor zijn huurperiode bij FC Twente al een half seizoen uitgeleend aan Arminia Bielefeld.

Vlap deed vorig seizoen in alle Eredivisie-wedstrijden van FC Twente mee en was goed voor vijf doelpunten en drie assists. De ploeg van trainer Ron Jans eindigde op de verdienstelijke vierde plek en veroverde daarmee een ticket voor de derde voorronde van de Conference League.

"Michel heeft vorig seizoen een belangrijk aandeel gehad in het sportieve succes en de ontwikkeling van de ploeg", zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. "We hebben de verwachting dat hij bij FC Twente nieuwe stappen kan maken en daarmee van nog meer waarde kan zijn voor de ploeg."