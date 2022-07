FC Barcelona heeft Franck Kessié vastgelegd, zo meldt de Catalaanse club maandag. De 25-jarige middenvelder komt transfervrij over van AC Milan.

Kessié was de afgelopen vijf seizoenen een belangrijke kracht bij AC Milan, waarmee hij in mei kampioen werd van de Serie A.

Een paar dagen na het binnenhalen van de titel vertelde hij te gaan vertrekken en met FC Barcelona heeft hij nu dus een nieuwe club. De 58-voudig Ivoriaans international tekent tot medio 2026 in Camp Nou.

Kessié is de eerste grote aanwinst deze zomer van FC Barcelona. Daartegenover staat het vertrek van Ousmane Dembélé, wiens contract is afgelopen. Al zijn er ook geruchten dat de Fransman alsnog gaat verlengen bij Barcelona. Verder wordt Frenkie de Jong nog altijd in verband gebracht met een transfer naar Manchester United.

Woensdag wordt Kessié gepresenteerd door Barcelona en dan zal hij ook een persconferentie geven. Op de website van de club van trainer Xavi wordt hij geroemd om zijn defensieve en aanvallende kwaliteiten én zijn vermogen om ballen te veroveren.