FC Barcelona heeft zowel middenvelder Franck Kessié van AC Milan als verdediger Andreas Christensen van Chelsea transfervrij vastgelegd. Dat meldt de Catalaanse club maandag via het eigen Twitter-account.

Beide spelers tekenen tot medio 2026 in Barcelona.

De 28-jarige Kessié was de afgelopen vijf seizoenen een belangrijke kracht bij AC Milan, waarmee hij in mei kampioen werd van de Serie A. Christensen (26) maakte in 2012 als zestienjarige de overstap naar Londen. Hij maakte in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht en kwam in totaal tot 160 wedstrijden voor Chelsea.

Dat beide spelers transfervrij overkomen is geen toeval. Barcelona worstelt al jaren met de financiële situatie en zou deze zomer alleen een transfersom kunnen betalen voor Robert Lewandowski, die heeft uitgesproken te willen vertrekken bij Bayern München.

Tegenover de komst van Kessié en Christensen staat het vertrek van Ousmane Dembélé, wiens contract is afgelopen - al zijn er ook geruchten dat de Fransman alsnog gaat verlengen bij Barcelona. Verder wordt Frenkie de Jong nog altijd in verband gebracht met een transfer naar Manchester United.