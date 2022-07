Luis Sinisterra verruilt Feyenoord voor een recordbedrag voor Leeds United, melden het AD en VI maandag. Volgens het AD ontvangen de Rotterdammers een vast bedrag van 21 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro.

Sinisterra ontbrak eerder op de dag om "persoonlijke redenen" al op het trainingsveld van Feyenoord. De 23-jarige aanvaller was, naar nu blijkt, zijn transfer naar Leeds aan het afronden. Naar verluidt was Everton ook in hem geïnteresseerd.

Met zijn transfersom van 21 miljoen euro is Sinisterra de duurste Feyenoorder uit de clubhistorie. Het record is nu nog in handen van Dirk Kuijt, die in de zomer van 2006 voor achttien miljoen euro naar Liverpool verkaste.

Feyenoord maakt flinke winst op Sinisterra, die vier jaar geleden voor twee miljoen euro overkwam van Once Caldas uit zijn vaderland Colombia. In de jaren die volgden werd de vijfvoudig international gaandeweg steeds belangrijker in Rotterdam.

Afgelopen seizoen had Sinisterra met 23 goals en veertien assists in 43 duels een groot aandeel in onder meer het bereiken van de Conference League-finale. Feyenoord eindigde in de Eredivisie als derde.

Leeds is nummer zeventien van vorig seizoen

Met Leeds komt Sinisterra bij de club terecht die vorig seizoen als zeventiende eindigde in de Premier League. 'The Whites' hadden slechts drie punten marge ten opzichte van de degradatieplaatsen.

Sinisterra, die in Rotterdam nog een tweejarige verbintenis had, is de achtste speler die Feyenoord achter zich laat. Trainer Arne Slot kan dit seizoen ook niet meer beschikken over onder anderen Guus Til, Bryan Linssen, Reiss Nelson en Cyriel Dessers.

Daar staat de komst van Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Danilo Pereira tegenover. Het seizoen van Feyenoord begint op 8 augustus officieel met een uitwedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie.