Guus Til verwacht veel van zijn tijd als PSV'er. De oud-Feyenoorder werd maandag al als zesde zomeraanwinst gepresenteerd door de ambitieuze Eindhovenaren, die onder de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij een frisse start willen maken.

Het actieve PSV strikte in de afgelopen weken al keepers Walter Benítez en Boy Waterman, verdediger Ki-Jana Hoever, middenvelder Xavi Simons en spits Luuk de Jong. Waarschijnlijk komt daar ook nog de Braziliaanse aanvaller Savinho bij.

"De trainer heeft het vertrouwen in me uitgesproken en verteld over de ambitie van PSV. Dat overtuigde me. Ik wil hier prijzen gaan winnen", zegt Til, die voor vier seizoenen heeft getekend in het Philips Stadion, op de site van PSV.

De middenvelder komt over van Spartak Moskou, dat hem afgelopen seizoen aan Feyenoord verhuurde. Ondanks zijn periode bij de PSV-concurrent stond hij open voor een avontuur in Eindhoven.

"Ik was heel trots toen PSV zich bij mij meldde en de club zijn interesse naar me uitsprak. Het plaatje dat PSV me schetste, was heel aantrekkelijk. Sportief is er veel mogelijk. Daarnaast geeft dit de stabiliteit die ik zocht. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen."

Guus Til kwam afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord uit. Guus Til kwam afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord uit. Foto: Getty Images

Til direct mee op trainingskamp

Na vier seizoenen zonder kampioenschap hoopt PSV onder Van Nistelrooij de juiste weg in te slaan. De club haalde onlangs ook Marcel Brands terug, die als algemeen directeur aan de slag is gegaan.

De 24-jarige Til is maandag direct met PSV meegegaan op trainingskamp naar Duitsland. De selectie van Van Nistelrooij verblijft daar een week en oefent tegen Arminia Bielefeld.

Het seizoen begint voor PSV op 30 juli officieel met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Begin augustus staan de Eindhovenaren in de derde voorronde van de Champions League.