Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa heeft zondag gezegd dat Hakim Ziyech zeker meegaat met de Marokkaanse selectie naar het WK in Qatar. De uitspraak van Lekjaa is opvallend, omdat de oud-Ajacied al meer dan een jaar geen interland heeft gespeeld vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic.

"Hakim gaat naar het WK", aldus Lekjaa tegen de Marokkaanse radiozender MFM Radio. Hij voegde daaraan toe dat hij het, net als veel Marokkaanse fans, niet altijd eens is met de tactische keuzes van Halilhodzic. Naast Ziyech riep de bondscoach Noussair Mazraoui eveneens lange tijd niet op.

Het conflict met Mazraoui is inmiddels voorbij. De 24-jarige rechtsback, die deze zomer Ajax verruilt voor Bayern München, sprak in mei met Halilhodzic waarna hij weer werd opgeroepen. Door een blessure kwam het in juni nog niet tot een rentree.

Door de verzoening tussen Halilhodzic en Mazraoui, die een goede band heeft met Ziyech, was er in Marokko hoop dat ook Ziyech zou terugkeren, maar dat gebeurde niet. Met zijn uitspraken lijkt Lekjaa de druk op Halilhodzic te willen opvoeren.

Lekjaa hintte eerder op rentree Ziyech

De 29-jarige Ziyech speelde op 12 juni vorig jaar zijn laatste interland. Halilhodzic verweet hem slecht gedrag. Ziyech zelf legde de schuld van de ruzie bij de bondscoach en kondigde in maart zijn afscheid als international aan.

Een maand later hintte Lekjaa ook al op een rentree. "Er zijn problemen die opgelost moeten worden", zei de bondsvoorzitter toen.

De volgende interlands van Marokko zijn in september en dat zijn ook de laatste interlands voordat de WK-selecties bekend moet worden gemaakt. Marokko speelt in de groepsfase van het WK tegen België, Kroatië en Canada. De eerste wedstrijd is op 23 november tegen de Kroaten.