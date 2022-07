Ajax en Tottenham Hotspur zijn na lang onderhandelen eindelijk akkoord over Steven Bergwijn, meldt De Telegraaf maandag. De landskampioen zou liefst 30 miljoen euro betalen voor de aanvaller, die daarmee de duurste aankoop ooit is.

Volgens De Telegraaf wacht Ajax alleen nog op de bevestiging vanuit Londen. De Amsterdammers zouden de 24-jarige Bergwijn maandag nog medisch willen keuren, waarna de overgang kan worden afgerond.

Bergwijn wordt al maanden in verband gebracht met Ajax. De voormalige PSV'er schijnt al lange tijd persoonlijk rond zijn over een vijfjarig contract. Tottenham trok onlangs Everton-aanvaller Richarlison aan, wat het vertrek van Bergwijn mogelijk heeft versneld.

Als Ajax daadwerkelijk 30 miljoen euro neerlegt voor Bergwijn, dan is hij met afstand de duurste speler ooit bij de club uit Amsterdam. Het record is nu nog in handen van Sébastien Haller, voor wie anderhalf jaar geleden 22,5 miljoen euro werd betaald.

Bij Tottenham moest Bergwijn het doen met een reserverol. De 22-voudig international van Oranje, die in januari 2020 na een succesvolle PSV-tijd voor eveneens 30 miljoen euro werd aangetrokken, kwam namens de Engelse topclub tot 83 wedstrijden, acht goals en tien assists.

Bergwijn moet een van de eerste zomeraanwinsten van Ajax worden. Naar verluidt is de club van de nieuwe trainer Alfred Schreuder ook vrijwel rond met AZ over de komst van linksback Owen Wijndal.