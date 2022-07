Arsenal heeft zich maandag versterkt met Gabriel Jesus. De 25-jarige aanvaller komt over van Manchester City. Hij kost 'The Gunners' naar verluidt zo'n 52 miljoen euro en tekent een contract voor vijf jaar.

Jesus speelde sinds begin 2017 voor City, dat hem overnam van Palmeiras uit zijn vaderland Brazilië. In dienst van de Engelse topclub kwam hij tot 233 officiële wedstrijden, waarin hij 95 keer scoorde en 46 keer een assist gaf.

Afgelopen seizoen pendelde Jesus heen en weer tussen basis en bank. Mede door de komst van topspits Erling Haaland stond City niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 56-voudig international.

Arsenal-manager Mikel Arteta is blij dat het gelukt is om Jesus te contracteren. "De club heeft geweldig werk geleverd door een speler van zijn statuur aan te trekken", aldus de veertigjarige Spanjaard.

"Ik ken Gabriel persoonlijk heel goed en we kennen hem natuurlijk allemaal van zijn goede prestaties in de Premier League. Hij stond al lange tijd op onze radar, we wilden hem heel graag hebben."

Met het bedrag van ongeveer 52 miljoen euro - de clubs melden er niets over, maar Britse media wel - behoort Jesus tot de duurste Arsenal-spelers ooit. Het record staat op naam van Nicolas Pépé, voor wie drie jaar geleden 80 miljoen euro werd betaald.