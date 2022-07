PSV heeft zich maandag versterkt met Guus Til. De 24-jarige middenvelder komt over van Spartak Moskou, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Feyenoord. Hij kost naar verluidt vier miljoen euro, inclusief bonussen.

Til, die nog voor twee seizoenen vastlag in Rusland, tekent een contract voor vier jaar bij PSV. Het betekent zijn terugkeer in de Eredivisie, nadat hij tussen 2016 en 2019 voor AZ uitkwam.

"Ik heb twee jaar geleden al eens uitgebreid met Guus gesproken en hem verteld dat we hem een interessante speler vinden", vertelt directeur voetbalzaken John de Jong van PSV.

"Afgelopen jaar heeft hij ons beeld bevestigd door in alle competities bij elkaar opgeteld 21 doelpunten te maken en zichzelf weer in Oranje te spelen. Guus heeft specifieke kwaliteiten die van meerwaarde zijn voor ons team. Ik ben blij dat hij voor PSV kiest."

PSV is tot nu toe zeer actief op de transfermarkt. Onlangs versterkten de Eindhovenaren zich al met Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en Luuk de Jong.

Guus Til beleefde een mooi seizoen met Conference League-finalist Feyenoord. Foto: ANP

Til kende goede cijfers als Feyenoorder

Bij Feyenoord maakte Til vorig seizoen vijftien goals in 32 Eredivisie-duels. In de voorronde van de Conference League was hij goed voor liefst zes doelpunten, maar zowel in de groepsfase als in de knock-outfase van het nieuwe toernooi stond hij droog.

Volgens Til gaf een gesprek met PSV's nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij de doorslag in zijn keuze voor een nieuwe club. "De trainer heeft het vertrouwen in me uitgesproken en verteld over de ambitie van PSV. Dat overtuigde me. Ik wil hier prijzen gaan winnen."

Het PSV van Van Nistelrooij begint het seizoen op 30 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Ajax. Een halve week later wacht de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.