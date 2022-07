FC Barcelona is niet van plan om Frenkie de Jong deze zomer te laten vertrekken. Voorzitter Joan Laporta zegt dat de club alles in het werk stelt om de middenvelder in Camp Nou te behouden.

"Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, niet alleen Manchester United, maar we zijn niet van plan om hem te verkopen", reageerde Laporta zaterdag tegenover Spaanse media stellig op vragen over een eventuele transfer van De Jong naar Manchester United.

De 25-jarige De Jong wordt al wekenlang in verband gebracht met de Premier League-club, waar Erik ten Hag sinds kort hoofdtrainer is. Volgens verschillende media zouden Barcelona en United zelfs al een akkoord hebben bereikt, maar aan een vertrek van De Jong denkt Laporta niet.

"Frenkie voelt zich op zijn gemak bij Barça en ik ga alles doen om ervoor te zorgen dat hij bij Barcelona blijft. Hij is volgens alle kenners een van de beste spelers ter wereld op zijn positie", aldus Laporta.

Frenkie de Jong staat nog tot medio 2026 onder contract bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Laporta wil weinig kwijt over Lewandowski

Naast de geruchten rondom De Jong ging Laporta ook in op de situatie van Ousmane Dembélé. De Fransman is sinds vrijdag officieel clubloos en om tot een nieuw contract te komen, moet hij akkoord gaan met een forse salarisvermindering.

"Hij heeft een hoog niveau gehaald en de trainer is heel tevreden over hem. Dat staat vast", zei Laporta. "Maar het is een financiële kwestie. Hij heeft nog geen 'ja' of 'nee' gezegd, maar we staan in contact met zijn zaakwaarnemer."

Over de eventuele komst van Robert Lewandowski wilde Laporta minder kwijt. "Het is vleiend dat hij heeft aangegeven graag naar Barça te willen, maar we hebben respect voor Bayern. Iedereen weet hoe goed hij is, maar ik wil er verder inhoudelijk niets over zeggen."