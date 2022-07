De kans is groot dat Guus Til zijn loopbaan gaat vervolgen bij PSV. De middenvelder van Spartak Moskou, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, wordt volgens De Telegraaf binnenkort medisch gekeurd in Eindhoven.

De interesse van PSV in de 24-jarige Til komt uit de lucht vallen. De aanvallende middenvelder werd wel in verband gebracht met Royal Antwerp FC en ook Feyenoord hoopte hem vast te leggen na het succesvolle eerste seizoen in De Kuip.

De financiële middelen van de Rotterdammers zijn echter beperkt. Volgens De Telegraaf sprak Til ook met trainer Mark van Bommel van Antwerp, maar is zijn keuze na een onderhoud met PSV-coach Ruud van Nistelrooij op de Eindhovenaren gevallen. Ook het Eindhovens Dagblad meldt dat hij graag naar PSV wil vertrekken.

Til, die een meerjarig contract zou gaan tekenen bij PSV, kende vorig seizoen een sterk seizoen bij Feyenoord. De vijfvoudig international van Oranje veroverde een vaste basisplek onder trainer Arne Slot en speelde 49 officiële wedstrijden, waarin hij 21 keer scoorde en vijf assists leverde.

Mede dankzij de productie van Til bereikte Feyenoord de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma. Til speelde eerder in Nederland voor AZ (2016-2019), voordat hij in 2019 naar Spartak Moskou verkaste. De Russische club verhuurde hem in het seizoen 2020/2021 aan SC Freiburg.

PSV is zeer actief op de transfermarkt. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen voegde Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en Luuk de Jong al aan de selectie toe.