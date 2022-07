Oud-doelman Andy Goram is zaterdag op 58-jarige leeftijd overleden. De Schot, die op de EK's van 1992 en 1996 tegen het Nederlands elftal keepte en jaren voor Glasgow Rangers actief was, leed aan kanker.

Goram wordt gezien als een van de beste keepers die Schotland gekend heeft. Hij speelde van 1985 tot 1998 43 interlands en behoorde op de WK's van 1986 en 1990 en op de EK's van 1992 en 1996 tot de Schotse selectie. Op het EK van 1996 hield hij zijn doel schoon in de groepswedstrijd tegen Oranje (0-0) en vier jaar eerder had hij alleen op een inzet van Dennis Bergkamp (1-0) geen antwoord.

Goram was bij het nationale elftal steevast de concurrent van Jim Leighton, een andere legendarische Schotse keeper, die van 1982 tot 1998 91 interlands speelde. Bijzonder is dat Goram ook nog vier interlands speelde voor de Schotse cricketers.

"We zijn diepbedroefd door het overlijden van van de legendarische doelman Andy Goram", schrijft de Schotse voetbalbond zaterdag in een eerste reactie op sociale media.

Andy Goram in actie tegen Nederlands elftal op het EK 1996. Andy Goram in actie tegen Nederlands elftal op het EK 1996. Foto: Getty Images

Goram werd kampioen met Manchester United

Op clubniveau kende Goram zijn beste jaren bij Glasgow Rangers, dat hem in 1991 overnam van Hibernian. Hij kwam tot 260 wedstrijden voor de Schotse topclub, waarmee hij vijf landstitels won en drie keer de Schotse FA Cup pakte. Supporters van Rangers verkozen Goram in 1999 tot beste doelman in de geschiedenis van hun club.

In een reactie op het overlijden noemt Rangers Goram een "Old Firm-specialist", vanwege zijn uitstekende optredens in de derby's tegen Celtic.

Na zijn jaren bij Rangers keepte Goram nog bij tal van clubs, waaronder Manchester United. In het seizoen 2000/2001 speelde hij twee Premier League-wedstrijden voor de 'Red Devils', waarmee hij dat seizoen kampioen werd. Drie jaar later zette Goram een punt achter zijn carrière. De afgelopen jaren was Goram actief als keeperstrainer bij diverse Schotse clubs.