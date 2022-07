Ajax heeft zaterdag ondanks twee doelpunten van Mohamed Ihattaren een oefennederlaag geleden tegen SC Paderborn. De club uit de 2. Bundesliga was in Oldenzaal met 2-5 te sterk voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder, die nog geen complete selectie tot zijn beschikking heeft. PSV gaf tegen Cercle Brugge een 2-0-voorsprong uit handen.

Ihattaren stichtte gevaar vanaf de rechterflank en maakte in de eerste helft de 1-1 en 2-1. Bij de gelijkmaker vond hij de verre hoek na een combinatie met Naci Ünüvar en bij zijn tweede doelpunt schoot hij fraai raak uit een vrije trap.

Het waren voor Ihattaren zijn eerste officieuze doelpunten in het eerste van Ajax. De twintigjarige oud-PSV'er is weer terug na een periode waarin hij zich fysiek en mentaal niet goed voelde en hij hoopt de draad weer op te pakken.

"Ik ben enorm gelukkig. Het gaat heel erg goed", zei Ihattaren direct na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. "Ik heb weer plezier in alles wat ik doe, vooral in het voetballen. Ik ben weer speels, de oude Mo."

Ajax was al vroeg op achterstand gekomen door een doelpunt van Raphael Obermair. In de tweede helft, nadat de Amsterdammers met vrijwel alleen maar jeugdspelers hadden gespeeld, liep de Duitse tegenstander uit. Sirlord Conteh, Kelvin Ofori, Dennis Srbeny en John Iredale scoorden.

Dinsdag was Ajax in de eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding met 3-0 te sterk voor SV Meppen. Er volgen nog oefenduels met Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt voordat PSV op 30 juli de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het fraaie tweede doelpunt van Mohamed Ihattaren te bekijken.

PSV verspeelt zege bij debuut Hoever

PSV gaf in de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een 2-0-voorsprong uit handen tegen Cercle Brugge. Noni Madueke en Mathijs Tielemans maakten de doelpunten voor de thuisclub op De Herdgang in Eindhoven.

Madueke opende halverwege de eerste helft de score. De Engelse aanvaller werd na balverlies van Cercle strak aangespeeld door Ismael Saibari, dribbelde het strafschopgebied in en passeerde de doelman van Cercle in de verre hoek.

Kort na rust schoot de twintigjarige Tielemans, speler van Jong PSV, de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de kruising. In de laatste 25 minuten kwam Cercle Brugge langszij via twee doelpunten van Kévin Denkey.

Verdediger Ki-Jana Hoever, gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maakte tegen Cercle Brugge zijn eerste speelminuten voor PSV. Twee andere aanwinsten, Xavi Simons en de zaterdag aangetrokken Luuk de Jong, ontbraken nog. Zij volgen een individueel trainingsprogramma.

PSV had vorige week bij het officieuze debuut van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij met 6-0 gewonnen van de Duitse club BW Lohne. De bekerwinnaar gaat komende week op trainingskamp naar Duitsland.