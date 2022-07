Piet Buter, voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen, vermoedt dat hij de man is die door Vera Pauw beschuldigd wordt van verkrachting. Hij erkent in gesprek met het AD dat hij in de jaren tachtig korte tijd een affaire had met de veertien jaar jongere Pauw, maar ontkent met klem dat er sprake is geweest van verkrachting.

"Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij heldere hemel", aldus de 73-jarige Buter, die van 1987 tot 1989 bondscoach van de Oranjevrouwen was. Later was hij werkzaam als trainer bij onder meer FC Emmen en als technisch directeur bij FC Utrecht en Telstar.

De 59-jarige Pauw, die van 1983 tot en met 1998 in Oranje speelde, vertelde vrijdag in NRC dat ze in oktober 1986 verkracht is door een hoge functionaris in het Nederlandse voetbal, zonder een naam te noemen. Via het AD komt de naam van Buter nu alsnog naar voren, al herkent hij zich dus niet in de beschuldigingen van Pauw.

"Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Dat weet mijn gezin, dat weten mijn vrienden en kennissen. Ik ben echt totaal verbijsterd", aldus Buter.

Vera Pauw is inmiddels bondscoach van Ierland. Vera Pauw is inmiddels bondscoach van Ierland. Foto: Pro Shots

Buter wil volledig meewerken aan het onderzoek

Op het moment dat Buter een affaire had met Pauw, was hij al getrouwd en vader van jonge kinderen. "Ik heb er spijt van dat ik er ooit aan ben begonnen. Het was niet verstandig en ik heb mijn vrouw er verdriet mee gedaan. Na een aantal weken heb ik de affaire op eigen initiatief verbroken. Ik koos voor mijn gezin, waar ik tot op de dag van vandaag nog heel gelukkig mee ben", vervolgt Buter tegenover het AD.

Buter zegt dat hij "100.000 procent" zeker weet dat er niets zonder wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden. Hij vertelt ook dat hij bereid is volledig mee te werken aan het onderzoek.

Pauw, die van 2004 tot 2010 bondscoach van de Oranjevrouwen was en inmiddels de leiding heeft bij de Ierse vrouwen, heeft aangifte gedaan. Ze vertelde tegen NRC dat ze in 1997 en 2007 ook nog eens slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag, maar toen door andere mannen. Ze maakte daarvan melding bij de KNVB, maar werd niet gehoord. "Het was gepland vernederingsbeleid", aldus Pauw.

De KNVB heeft inmiddels gereageerd op de woorden van Pauw. De bond noemt het onacceptabel dat ze niet de veilige werkomgeving heeft gekregen waar ze recht op had. Volgens een onafhankelijk onderzoek had de KNVB anders moeten handelen nadat Pauw had laten weten seksueel misbruikt te zijn.