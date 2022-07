PSV heeft de terugkeer van Luuk de Jong zaterdag afgerond. De 38-voudig international van Oranje heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend in het Philips Stadion.

De komst van De Jong werd vrijdagavond al aangekondigd door PSV. De club meldde toen dat de 31-jarige spits medisch gekeurd was en dat alleen de laatste zaken nog moesten worden afgerond.

De Jong komt over van Sevilla, de club waarvoor hij PSV drie jaar geleden voor een bedrag van 12,5 miljoen euro verliet. Hij had er in Eindhoven toen vijf succesvolle seizoenen op zitten, waarin hij 112 keer scoorde in 204 duels en drie landstitels vierde.

In Sevilla was De Jong nooit onomstreden, al hielp hij Sevilla in zijn eerste seizoen aan de Europa League door twee keer te scoren in de finale tegen Internazionale. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Barcelona en eerder speelde hij voor De Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach en Newcastle United.

PSV is de laatste weken zeer actief op de transfermarkt. De 24-voudig landskampioen versterkte zich ook al met keepers Walter Benítez en Boy Waterman, verdediger Ki-Jana Hoever en middenvelder Xavi Simons. De komst van De Jong is nu dus ook rond.

De Jong: 'De keuze was niet heel moeilijk'

De Jong kijkt ernaar uit om weer voor het PSV van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij te spelen. "Het geeft een geweldig gevoel om terug te keren. De afgelopen weken las ik dat veel fans er op hoopten en dat vond ik prachtig", zegt hij.

"Voor mij was deze keuze niet heel moeilijk om te maken. De club is iets heel moois aan het neerzetten en daar wil ik deel van uitmaken. Het voelt alsof er hier iets moois staat te gebeuren."

Directeur voetbalzaken John de Jong: "Ook vorig seizoen hebben we een poging gewaagd om Luuk terug naar PSV te halen. Ik ben blij dat het nu wel gelukt is. Luuk brengt ons ervaring, leiderschap en doelpunten en kan maandag al mee op trainingskamp naar Duitsland om zich met de selectie voor te bereiden."

PSV staat dit seizoen onder leiding van Ruud van Nistelrooij, die voor zijn debuut als hoofdcoach staat. Het seizoen begint voor de Eindhovenaren op 30 juli officieel met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax.