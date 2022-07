De KNVB zegt dat het onacceptabel is dat Vera Pauw niet de veilige werkomgeving heeft gekregen waar ze recht op had. Volgens een onafhankelijk onderzoek had de Nederlandse voetbalbond anders moeten handelen nadat de voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen had aangegeven seksueel misbruikt te zijn.

"De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen", meldt de KNVB vrijdagavond in een reactie op de eigen website.

Pauw meldde eerder op de avond in een artikel in NRC en in een verklaring via Twitter dat ze in het verleden is verkracht door een functionaris van de voetbalbond. Ook zouden er nog twee andere zaken van seksueel misbruik hebben plaatsgevonden.

Pauw verwijt de KNVB dat die onvoldoende heeft gehandeld nadat ze het seksueel misbruik had gemeld. De oud-international zegt dat ze zelfs jarenlang is tegengewerkt en vernederd door de bond.

"In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons", laat de KNVB weten. "We willen zo snel mogelijk, maar wel uitermate zorgvuldig de aanbevelingen uit het rapport intern en met Vera bespreken zodat we acties kunnen uitzetten. Ook met het oog op herstelbemiddeling."

KNVB is volgens onderzoek onvoldoende alert geweest

Volgens het onafhankelijke onderzoek waartoe door de bond en Pauw in 2021 werd besloten, is de KNVB onvoldoende alert geweest op de eerste signalen van de oud-bondscoach in 2011 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De KNVB erkent dat hier destijds niet scherp genoeg op is gereageerd. De bond zegt ook dat Pauw na een gesprek in 2017 expliciet had gevraagd geen actie te ondernemen.

Volgens de KNVB had Pauw na overleg met onderzoeksbureau Verinorm besloten geen aangifte te doen of een melding te doen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De bond zegt die keuze toen gerespecteerd te hebben. "De intentie daarbij was om Vera te beschermen, maar we hadden toch nog andere wegen moeten bewandelen", reageert de KNVB.

Pauw liet aan NRC en in haar verklaring weten dat ze inmiddels wel aangifte bij de politie heeft gedaan over de verkrachting en het seksueel misbruik.

Pauw geldt als een van de grondleggers van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze was in de jaren zeventig, tachtig en negentig als speelster actief in Nederland. Tussen 2004 en 2010 was Pauw bondscoach van de Oranjevrouwen.

Ierse voetbalbond geeft Pauw volledige steun

De Ierse voetbalbond FAI zegt zijn volledige steun te geven aan bondscoach Pauw "in deze voor haar lastige tijd waarin ze dappere onthullingen uit haar verleden heeft bekendgemaakt".

"Vera heeft sinds een poos met de leiding van de bond contact gehad over deze zaken en de FAI heeft haar alle hulp toegezegd die ze nodig heeft op persoonlijk en professioneel vlak", laat de Ierse bond weten. "De FAI is zich terdege bewust van de impact die deze onthullingen zullen hebben op het welbevinden van Vera en heeft haar verzekerd van de continue volledige steun van het bestuur en al haar collega's."

Pauw heeft sinds september 2019 de leiding over de Ierse vrouwenploeg. Dat contract verlengde ze in februari vorig jaar tot en met het einde van de kwalificaties voor het WK van 2023.