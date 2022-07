Vera Pauw, voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen, zegt vroeger als speelster verkracht te zijn door een hoge voetbalfunctionaris in het Nederlandse voetbal. De geboren Amsterdamse vertelt dat ze later nog twee keer het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik en heeft begin juni aangifte gedaan bij de politie.

"35 jaar heb ik iets geheim gehouden voor de wereld. Alleen de mensen die ik kan vertrouwen weten van de systematische seksuele mishandeling, het machtsmisbruik, pesterijen en intimidatie waar ik als speler en coach in het Nederlandse voetbal slachtoffer van ben geworden", schrijft Pauw vrijdagavond in een uitgebreide verklaring op Twitter.

De inmiddels 59-jarige Pauw zegt dat de drie verschillende mannen op het moment van het seksuele misbruik werkzaam waren in het Nederlandse voetbal. In de afgelopen jaren probeerde ze de KNVB aan te sporen tot een onderzoek, maar dat was tevergeefs. Pauw zegt zelfs dat ze jarenlang is tegengewerkt door de voetbalbond.

Het NRC sprak meerdere keren met Pauw en deed uitgebreid onderzoek naar de zaak. Volgens de krant heeft de KNVB een vertrouwelijk rapport van een extern onderzoeksbureau ontvangen, waarin staat de bond "onvoldoende alert" heeft gereageerd op meldingen van Pauw over seksueel misbruik door de jaren heen.

"Sommige mensen willen de verkrachting en het seksuele misbruik liever stilhouden dan dat ze mij de steun bieden die ik nodig heb", aldus Pauw. "Ik wil erkenning voor het leed dat me is aangedaan."

Pauw geldt als een van de grondleggers van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze was in de jaren zeventig, tachtig en negentig als speelster actief in Nederland. Tussen 2004 en 2010 was Pauw bondscoach van de Oranjevrouwen. Ze staat momenteel voor de groep van de Ierse vrouwenploeg.