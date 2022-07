Vera Pauw zegt vroeger als speelster verkracht te zijn door een hoge functionaris in het Nederlandse voetbal. De voormalige bondscoach van de Oranjevrouwen vertelt dat ze later nog twee keer het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik en heeft begin juni aangifte gedaan bij de politie.

"35 jaar heb ik iets geheim gehouden voor de wereld. Alleen de mensen die ik kan vertrouwen weten van de systematische seksuele mishandeling, het machtsmisbruik, pesterijen en intimidatie waar ik als speler en coach in het Nederlandse voetbal slachtoffer van ben geworden", schrijft Pauw vrijdagavond in een uitgebreide verklaring op Twitter.

De inmiddels 59-jarige Pauw, die wordt gezien als de grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal, zegt dat de drie verschillende mannen op het moment van het seksuele misbruik werkzaam waren in het Nederlandse voetbal. NRC sprak meerdere keren met Pauw en deed uitgebreid onderzoek naar de beschuldigingen. De door haar beschreven verkrachting dateert uit oktober 1986 en vond plaats bij haar thuis.

"Ik ervaarde het op dat moment niet als een verkrachting en heb altijd volgehouden: ik ben nooit verkracht, het is mijn eigen schuld geweest", aldus Pauw, die ondanks de verjaring van de zaak aangifte deed bij de zedenpolitie. "Ik doe dit voor mezelf. Om iets van de pijn weg te nemen, ook al zal hij niet meer worden vervolgd."

De desbetreffende man, die op dat moment als coach werkzaam was bij de KNVB, zegt in gesprek met NRC "verbijsterd" te zijn door de beschuldigingen. Hij bevestigt wel dat hij een affaire met Pauw heeft gehad. "Er is niets onoorbaars gebeurd. In mijn hele leven niet, trouwens. Ik herinner me geen onmin of problemen."

Vera Pauw was tussen 2004 en 2010 bondscoach van de Oranjevrouwen. Vera Pauw was tussen 2004 en 2010 bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Pauw spreekt van 'vernederingsbeleid' door KNVB

Naast de verkrachting zegt Pauw nog twee keer het slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. De oud-verdediger beschrijft dat ze in 1997 door een oudere voetbaldocent tussen haar benen is gegrepen. In 2007 werd Pauw, op dat moment bondscoach van de Oranjevrouwen, naar eigen zeggen door een collega-coach van achteren in haar kruis gegrepen tijdens een fotoshoot.

In de afgelopen jaren probeerde Pauw de KNVB aan te sporen tot een onderzoek naar de door haar beschreven voorvallen, maar dat was lange tijd tevergeefs. De oud-international zegt zelfs dat ze jarenlang is tegengewerkt en vernederd door de voetbalbond. Zo wordt ze nooit uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten.

"Sommige mensen willen de verkrachting en het seksuele misbruik liever stilhouden dan dat ze mij de steun bieden die ik nodig heb", aldus Pauw, die in gesprek met NRC spreekt van "gepland vernederingsbeleid".

Uiteindelijk heeft de KNVB in mei vorig jaar alsnog een onderzoek in laten stellen. In het daaropvolgende rapport, opgesteld door een extern onderzoeksbureau, staat dat de bond "onvoldoende alert" heeft gereageerd op meldingen van Pauw over seksueel misbruik door de jaren heen. De KNVB heeft vrijdagavond excuses gemaakt.

Pauw was in de jaren zeventig, tachtig en negentig als speelster actief in Nederland. Tussen 2004 en 2010 was Pauw bondscoach van de Oranjevrouwen. Ze staat momenteel voor de groep van de Ierse vrouwenploeg.