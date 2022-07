PSV heeft vrijdagavond de aanstaande terugkeer van Luuk de Jong bevestigd. Volgens de Brabantse club was de 31-jarige spits vrijdag in Eindhoven en is hij inmiddels ook medisch gekeurd door de club.

PSV meldt dat de onderhandelingen met zijn club Sevilla recent in een stroomversnelling zijn geraakt. De contractbesprekingen tussen de clubs en De Jong bevinden zich in een afrondende fase. Zaterdag hoopt PSV meer te kunnen melden.

Eerder op de avond plaatste Sevilla al een bericht op zijn website waarin een akkoord met PSV over een transfer van De Jong werd gemeld. Dat bericht werd razendsnel verwijderd, maar volgens verschillende media was de overgang al rond. Met de transfer zou een bedrag van 3 miljoen euro zijn gemoeid.

De Jong kwam eerder van 2014 tot en met 2019 voor PSV uit. In die periode veroverde hij drie landstitels met de Eindhovenaren, waarvoor hij 204 duels 112 keer trefzeker was. Voor Sevilla kwam de Nederlander in 94 wedstrijden negentien keer tot scoren.

Bij Sevilla had De Jong nog een contract tot volgend jaar zomer. De aanvaller speelt sinds medio 2019 voor de Spaanse club, die hem afgelopen seizoen aan FC Barcelona verhuurde. Voor de Catalanen maakte hij in 29 wedstrijden zeven doelpunten.

'Natuurlijk willen we De Jong'

De Jong stond al een tijdje in de belangstelling van PSV. Eerder op de dag meldde algemeen directeur Marcel Brands nog dat vraag en aanbod nog behoorlijk ver uit elkaar lagen bij een transfersom voor de 38-voudig Oranje-international.

"Natuurlijk willen we De Jong", zei Brands. "We hebben wel de nodige afwegingen te maken. De afschrijvingen op De Jong zullen hoog zijn en normaal gesproken zit er verder geen restwaarde meer op hem. Wat is voor ons verantwoord?"

Eerder deze transferperiode versterkte PSV zich al met Xavi Simons, Ki-Jana Hoever, Walter Benítez en Boy Waterman. Daartegenover stond het vertrek van Mario Götze en Eran Zahavi.